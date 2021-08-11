Дело касательно скандального нардепа Юрченко отправили в суд: его обвиняют во взяточничестве

Дело касательно скандального нардепа Юрченко отправили в суд: его обвиняют во взяточничестве

Нардеп подозревается в получении взятки и причастности к коррупционной схеме.

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд обвинительный акт в отношении народного депутата партии "Слуга народа" Александра Юрченко в деле получения и подстрекательства к даче взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к оказанию такой выгоды", — говорится в сообщении.

Отметим, НАБУ и САП сообщили Юрченко о подозрении еще в сентябре 2020 года. По данным следствия, нардеп в завуалированной форме (плюшки) требовал передать ему через посредника взятку в $ 13 тысяч за внесение предложений к проекту закона об управлении отходами и в дальнейшем еще $200 тысяч для подкупа народных депутатов — членов соответствующего комитета Верховной Рады.

В середине августа 2020 года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств. 26-27 августа 2020 годабыла запланирована передача второй части средств. Однако НАБУ было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания.

Напомним

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что доказательств взяточничества нардепа в тех материалах, которые ей передали из НАБУ, не увидела, поэтому объявление нардепу о подозрении не будет. Впоследствии, 17 сентября, Венедиктова все же подписала подозрение Юрченко.

Юрченко. 17 сентября Юрченко написал заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа". В свою очередь, в Верховной Раде официально заявили об исключении Юрченко из рядов "слуг".

Помощник нардепа Иван Фищенко, которого взяли под арест по подозрению в пособничестве в получении взятки, вниз залог в 1,5 млн грн и вышел из СИЗО.

и вышел из СИЗО. Высший антикоррупционный суд 21 сентября отправил Юрченко в СИЗО до 9 ноября с альтернативой залога в размере более 3 миллионов гривен. 24 сентября стало известно, что за Юрченко внесли залог.

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