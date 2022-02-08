Дело Кузьминых: депутату 8 февраля должны избрать меру пресечения

Накануне суду нардеп не принес паспор.
Меру пресечения нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого обвиняют в получении взятки в полмиллиона гривен, будут выбирать сегодня.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 февраля.
К слову, в Высшем антикоррупционном суде пытались избрать меру пресечения Кузьминых накануне. Прокуратура просила заключить депутата под стражу с возможностью внести залог. Впрочем, судья вроде не узнал депутата, а паспорт тот не предъявил — "забыл в гостинице". Удостоверение же нардепа отсутствует в перечне документов, подтверждающих личность. Поэтому Кузьминых ушел из суда свободным человеком.
Депутат НАБУ и САП задержан накануне. По данным Национального антикоррупционного бюро, Кузьминых получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Он находился в розыске за укрывательство от следствия.
Напомним, 28 января в НАБУ сообщили о разоблачении действующего народного депутата Украины с поличным при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. По данным правоохранителей, Кузьминых получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что для однопартийцев эта новость стала шоком. Сам нардеп после этого инцидента обратился с просьбой временно исключить его из фракции в Верховной Раде с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.
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