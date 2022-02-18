Дело Кузьминых: нардеп в очередной раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда

Дело Кузьминых: нардеп в очередной раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда

Защитница Кузьминых сообщила, что ее клиент заболел и лечится в медучреждении.

Народный депутат Сергей Кузьминых в очередной раз не явился на заседание высшего антикоррупционного суда. Там ему должны были выбрать меру пресечения.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 18 февраля.

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Защитница Кузьминых сообщила, что ее клиент заболел и лечится в медучреждении, кроме этого он якобы не получал уведомления о слушании.

"Мой клиент Кузьминых по состоянию на 17.02 находится на больничном в учреждении здравоохранения", — заявила адвокат Сергея Кузьминых Лариса Криворучко.

Прокурор в свою очередь считает, что защита намеренно затягивает дело и демонстрирует неуважение к суду.

"Подозреваемый вместе со стороной защиты демонстрируют тотальное неуважение к суду, вот вообще, я такого неуважения не видел никогда", — сказал прокурор Сергей Степанян.

В конце концов судья решил, что на следующее заседание — через неделю — подозреваемого доставят под приводом.

Нардеп Сергей Кузьминых в очередной раз не явился на заседание высшего Антикоррупционного суда

Напомним, в прошлом месяце депутата разоблачили на взятке более полумиллиона гривен. За эти деньги он должен был содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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