Дело "Мидас": в ГБР рассказали новые подробности о фигурантах

ГБР

В Украине продолжается проверка лиц и компаний, которые вносили залоги за фигурантов дела "Мидас«. НАБУ исследует происхождение средств и направляет запросы в Госслужбу финансового мониторинга.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Кривонос на брифингепо расследованию масштабной коррупции в «Энергоатоме».

По словам Кривоноса, бюро проверяет физических и юридических лиц, которые вносили залоги за фигурантов дела «Мидас». НАБУ уже направило несколько запросов в Госслужбу финансового мониторинга для проверки законности происхождения средств. Ответы на часть запросов получены, но исследование еще продолжается. В частности, одна из компаний, которая вносила залог, была зарегистрирована только в мае 2025 года. Речь идет о десятках миллионов гривен.

Во время внутренней проверки Государственное бюро расследований (ГБР) зафиксировало, что фигуранты дела «Мидас» посещали офис Центрального аппарата Бюро в Киеве. Руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток сообщил, что установлена цель, основания и предмет их визитов, а также люди, с которыми они контактировали — в частности следователь Бюро и руководитель одного из подразделений.

Также во время проверки осмотрели телефон следователя, который переписывался с одним из участников преступной группы, но в ГБР отметили, что переписка касалась другого уголовного производства. Например, Игорь Миронюк, известный в деле НАБУ как «Рокет», общался со следователем в фойе Бюро около полутора часов, однако этот разговор не был документально зафиксирован.

Видеозаписи посещения помещения фигурантами не сохранились — в Бюро сообщили, что данные с камер доступны только 14 дней. При этом ни одного работника ГБР, с которыми контактировали фигуранты, не привлекли к дисциплинарной ответственности и не отстранили от должности.

Ранее ГБР сообщило, что во время внутренней проверки не выявило фактов давления или незаконного влияния на своих сотрудников по делу «Мидас». Следователи проверяли возможность получения взяток за доступ к информации о расследовании НАБУ, давление на должностных лиц и проведение обысков по заказу фигурантов дела. Прямых подтверждений влияния на сотрудников ГБР, связанных с «пленками Миндича», не обнаружено, хотя в материалах дела фигурирует вероятная связь с Игорем Миронюком («Рокет»).

Напомним, ранее мы писали о том, что после операции «Мидас», которая разоблачила коррупцию в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.