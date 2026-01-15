Дело Миндича: есть ли Ермак и Умеров подозреваемыми — ответ НАБУ

Андрей Ермак и Рустем Умеров / © Офис президента Украины

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший министр обороны, секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров не являются подозреваемыми по «делу Миндича».

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос на заседании Временной следственной комиссии.

НАБУ о Ермаке

По словам Кривоноса, в ноябре 2025 года обыски в рабочем кабинете тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака не проводились. В то же время он отказался комментировать, происходили ли какие-либо другие следственные действия, в том числе обыски, позже.

«Подозрение бывшему руководителю Офиса президента не объявляли», — сказал директор НАБУ.

Присутствовавший на заседании ВСК детектив НАБУ Александр Абакумов добавил, что следствие продолжается, «делать публичные выводы или политические оценки преждевременно».

Ранее в издании «Зеркало недели» сообщалось, что следователи НАБУ якобы провели обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кривоноса спросили, может ли он подтвердить, опровергнуть ли это. Директор НАБУ ответил, что не будет комментировать эту информацию. Также он не сказал, известно ли НАБУ, где находится Ермак.

«Эти сведения составляют досудебное расследование и не являются предметом рассмотрения ВСК. Это (Андрей Ермак — Ред.) частное лицо», — сказал Кривонос.

НАБУ об Умерове

Кривонос добавил, что пока Рустем Умеров не имеет статуса подозреваемого по «делу Миндича».

«Сам факт подозрения о влиянии на него не говорит о составе преступления в его действиях. По другим эпизодам мы проводим досудебное расследование. Пока он (Умеров — ред.) не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого», — говорит директор НАБУ.

Напомним, что 10 ноября 2025 года работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики, а затем еще действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Сам Миндич выехал в Израиль как раз перед обысками НАБУ.

Также мы писали, что 28 ноября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.