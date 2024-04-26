Дело министра агрополитики Сольского: за чиновника внесли крупный залог

Высший антикоррупционный суд 26 апреля объявил решение о мере пресечения для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, подозреваемого в завладении государственной землей. Речь идет о содержании под стражей до 24 июня с возможностью внесения залога более чем в 75 миллионов гривен.

Как пишет "Суспільне", за Сольского внесли залог более 75 миллионов гривен, сообщил его адвокат Кульчицкий.

Теперь Сольский обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, следователя или суда, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Министру также запретили общаться со своим заместителем.

Что известно о деле

Николай Сольский обвиняется в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Большинство наделов расположено в Сумской области.

В деле, которое расследует НАБУ, упоминаются два эпизода.

Первое касается 2500 га государственных земель в Сумской области из структуры Национальной академии аграрных наук (НААН). Речь идет о ГП "ОХ "Искра" и ГП "ОХ "Надежда". Стоимость этих земель следствие оценивает в 291 млн грн.

В 2017 году Сумский областной Госгеокадастр установил, что у этих госпредприятий нет документов, подтверждающих их право на пользование этими землями. На основании этого работники ведомства составили акт о самовольном занятии участков. По мнению прокуратуры, акт Госгеокадастра мог быть умышленно уничтожен.

Сольский заявил, что по делу о завладении государственной землей говорится о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом и не был ни министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни главой комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

Он отметил, что дело "касается спора между государственными предприятиями и физлицами, в том числе военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом". Сольский заверил, что "гарантирует максимальную открытость для установления истины".

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