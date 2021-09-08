Дело МН17: Венедиктова поехала в Гаагу, где посетит судебное заседание

Сегодня, 8 сентября, генпрокурор встретилась со своим нидерландским коллегой и руководителем международной совместной следственной группы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в Гааге в рамках расследования дела о сбивании самолета рейса МН17 пророссийскими боевиками в 2014 году.

Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.

Венедиктова встретилась с представителями госпрокуратуры Нидерландов: генеральным прокурором Тео Хофстее и его заместителем и руководителем совместной следственной группы по делу об сбивания "Боинга" рейса МН17 Дигной ван Бутцелар.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в деле МН17.

Отметим, что в соответствии с соглашением о создании совместной следственной группы лидером JIT определили Нидерланды. Именно эта страна координирует действия национальных частей следственной группы. В сентябре 2021 года состав украинской части JIT возглавила Ирина Венедиктова.

На этой неделе начался очередной блок слушаний по делу МН17. В окружном суде Гааги слово получили родственники погибших. Ирина Венедиктова посетит судебное заседание в четверг, 9 сентября.

"Судебные процессы по преступлениям, совершенных в Украине в условиях вооруженного конфликта — очень важны. Мы внимательно следим за ходом слушаний по делу трагического рейса МН17. Также ожидаем решения Международного уголовного суда о начале полноценного расследования военных преступлений на Донбассе и в Крыму. Кроме этого, для нас большую роль играют также решения национальных судов других государств по наемниках, которые воевали на Востоке Украины и квалификация их действий как террористических", — рассказала генпрокурор.

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Венедиктова напомнила, что недавно в Чехии осудили боевиков НВФ, которые принимали участие в войне на Донбассе.

В свою очередь нидерландская сторона отметила международную важность расследования сбивания малайзийского Боинга и поблагодарила украинских правоохранителей за сотрудничество.

Ирина Венедиктова попросила поддержки нидерландских партнеров и специалистов по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву и военных экспертов. Они помогут Международному совету экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который формируется при Офисе генпрокурора.

Напомним, что в Нидерландах возобновились слушания по делу сбивания MH17.

Ранее Россия отказала в допросе террориста Гиркина и его приспешников в деле о сбитом самолете над Донбассом.

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