Дело нардепа Дубинского направят в суд: в чем его обвиняют

Нардеп во время пребывания за границей успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в служебном подлоге для выезда за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований

В сообщении правоохранителей не указывается имя фигуранта, но обстоятельства дела указывают на Дубинского.

Генеральный прокурор сообщил подозрение депутату 8 августа 2023 года.

ДБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу. В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание — сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника.

ДБР получило информацию, что во время пребывания за границей Дубинский успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях – в Барселоне и в ее пригороде.

Напомним, 3 ноября действующему народному депутату Александру Дубинскому объявлено подозрение в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

Кроме того, в августе 2023 года ДБР вместе с СБУ провели обыски у Александра Дубинского, уехавшего за границу во время войны под предлогом сопровождения отца на лечение. Тогда же ему сообщили о подозрении в служебном подлоге документов для выезда за границу.

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