Дело не в дизеле: что на самом деле стоит за резким разворотом политики Трампа по отношению к Украине – The Atlantic

Дональд Трамп / © Associated Press

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За последние 72 часа президент США Дональд Трамп резко изменил подход к войне России против Украины. Он ослабил ограничения на импорт российского дизеля, начал давить на Киев из-за ударов по российским НПЗ и все более жестко критиковать украинское руководство.

Авторы анализа The Atlantic предполагают, что объяснение Белого дома о необходимости снизить цены на горючее для американцев не полностью объясняет такой разворот.

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Дизель может быть только поводом

Трамп объяснял решение по российскому дизелю необходимостью увеличить предложение горючего и снизить цены для американцев.

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Однако автор материала подвергает сомнению, что этого достаточно для объяснения столь масштабного политического поворота. По его оценке, потенциальные объемы российских поставок слишком малы, чтобы существенно изменить ситуацию на американском рынке.

Он также предполагает, что Белый дом может пытаться переложить часть ответственности за высокие цены на горючее на Украину и ее удары по российским НПЗ, а не последствия войны США с Ираном.

Сам Зеленский уже заявлял, что рост цен на дизель, по его мнению, связан, прежде всего, с блокированием Ормузского пролива, а не с украинскими атаками на российскую топливную инфраструктуру.

Главная версия — заставить Украину согласиться на сделку

Автор анализа считает, что последние решения Вашингтона больше похожи на попытку усилить давление именно на Киев.

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США требуют от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам – одному из самых эффективных инструментов давления на российскую экономику. В то же время, как отмечается в материале, от Москвы аналогичных уступок пока не требуется.

По данным СМИ, Киеву также дали понять, что продолжение атак на НПЗ может иметь последствия для обмена американскими разведданными.

Параллельно Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, хотя в Киеве заявили, что такое заявление стало для них неожиданностью. После этого Россия продолжила атаковать украинские энергетические объекты.

Потому автор предполагает, что конечной целью может быть не столько стабилизация цен на горючее, сколько попытка быстро подтолкнуть Украину к соглашению на условиях, выгодных Москве.

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За переговорами могут стоять большие бизнес-интересы

Еще одна ключевая версия касается будущих экономических договоренностей между США и Россией.

В материале напоминают, что российские и американские представители уже обсуждали ряд потенциально крупных проектов. Среди них – будущее газопровода «Северный поток», добыча полезных ископаемых в Арктике, использование замороженных российских активов в Европе и другие договоренности.

Отдельно The New York Times сообщала о переговорах по активам российского «Лукойла». Речь шла о возможном участии консорциума, связанного с бизнес-партнерами людей из окружения американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткоффа.

В то же время, доказательств того, что сами Кушнер или Виткофф могли бы получить личную финансовую выгоду от такого соглашения, нет.

Автор считает, что даже само существование подобных переговоров может создавать для Кремля стимул затягивать войну в ожидании более выгодных экономических договоренностей с Вашингтоном.

Это может быть не внезапный поворот

Автор материала также обращает внимание на то, что нынешняя позиция Трампа по отношению к России может быть не столь неожиданной, как кажется.

Он проводит параллель с позицией Трампа еще с конца 1980-х годов. После поездки в Москву 1987 г. будущий президент США публично критиковал американские союзы в Европе и Азии.

За следующие десятилетия Трамп неоднократно менял взгляды на внутреннюю политику США, однако его скепсис по поводу традиционных союзников Вашингтона и стремление к диалогу с Москвой оставались значительно стабильнее.

Именно поэтому автор считает, что нынешний курс может являться не краткосрочной реакцией на цены на горючее, а продолжением давно сложившегося подхода Трампа к России.

Что это значит для Европы

Если этот курс сохранится, европейским странам придется все меньше рассчитывать на стабильность американской политики, говорится в материале.

Украина продолжает получать значительную поддержку от Европы — оружие, финансирование, разведданные и другие ресурсы. Франция, Германия, страны Скандинавии, Польша и другие страны уже усиливают свою роль в поддержке Киева.

Автор считает, что последние шаги Трампа могут только ускорить сближение европейских стран между собой, а также с Канадой и демократиями Азиатско-Тихоокеанского региона.

В самих США с Трампом согласны не все

В то же время разворот Белого дома не означает, что все американские власти поддерживают такой подход.

После решения российского дизеля и новых заявлений Трампа о Зеленском ряде сенаторов и конгрессменов от обеих партий выступили против этой политики.

Другую позицию публично высказал и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он заявил, что любое нападение на страну Альянса получит жесткий ответ.

Ранее издание Financial Times сообщило, что США предупредили европейские страны о возможности прекращения продажи американского оружия Украине из-за механизмов НАТО, если украинские военные продолжат атаковать российские НПЗ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить обстрелы НПЗ на территории РФ, но для этого Россия должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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