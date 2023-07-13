Дело нескольких месяцев: в МИД объяснили, что нужно для быстрого вступления Украины в НАТО

По мнению замглавы МИД, вступление Украины в НАТО, "это вопрос скорее политической воли".

Приглашение Украины в НАТО и предоставление самого членства в Альянсе может быть делом нескольких месяцев.

Что для этого нужно, рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, именно принятие решения о приглашении Украины и предоставлении членства – "это вопрос скорее политической воли" и наступление необходимых благоприятных обстоятельств.

"Если сложатся идеальные условия, то это может произойти в течение даже нескольких месяцев. Потому что сейчас Украина абсолютно в этой ситуации, в которой была год назад Финляндия и Швеция... Условий как таковых на самом деле нет", – говорит дипломат.

Ранее схожее мнение высказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, вопрос приглашения Украины в НАТО может быть делом нескольких месяцев.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны условия вступления Украины в Альянс будут пересмотрены.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заверил, что на саммите Альянса Украина впервые сформировала фундамент безопасности на пути в НАТО.

Читайте также: