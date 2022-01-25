"Дело о диверсии на газопроводе" в Крыму: оккупационный "суд" оставил в СИЗО Джелялва и братьев Ахтемовых

"Дело о диверсии на газопроводе" в Крыму: оккупационный "суд" оставил в СИЗО Джелялва и братьев Ахтемовых

Они останутся в СИЗО как минимум до 23 февраля.

"Верховный суд" оккупированного Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты на арест крымскотатарского политика и активиста Наримана Джелялова , крымскотатарских активистов Асана и Азиза Ахтемовых, арестованных по "делу о диверсии на газопроводе" в Крыму.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов . Реалии.

"Сегодня состоялось заседание по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты на продление меры пресечения Нариману Джелялову, Асану и Азизу Ахтемовым. Мы просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием в СИЗО, тем более что в Крыму есть примеры, когда людям, которые обвиняются тяжких преступлениях, выбирают домашний арест. Суд жалобы отклонил, что мы однозначно считаем давлением. Кроме того, стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме, а сам суд был усилен спецназом ФСИН, что мы однозначно считаем давлением и попыткой закрыть рот", – рассказал он.

Напомним:

3-4 сентября 2021 года оккупационными "правоохранительными органами" в Крыму были проведены очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении.

граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении. 6 сентября 2021 года районный "суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем. А уже в конце сентября сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму усилили обвинения.

Новости мира: заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову выдвинули новые обвинения

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