"Дело о пиджаках": Саакашвили привезли в суд, он будет участвовать в заседании и подготовил речь

"Дело о пиджаках": Саакашвили привезли в суд, он будет участвовать в заседании и подготовил речь

Заседание пройдет на фоне протестной акции, организованной крупнейшей оппозиционной партией страны – "Единым национальным движением".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был доставлен в Тбилисский городской суд из Горийского военного госпиталя для участия в процессе по "делу о пиджаках", по которому он проходит как обвиняемый.

Об этом в четверг, 2 декабря сообщает " Новости-Грузия".

Отмечается, что заседание пройдет на фоне протестной акции, организованной крупнейшей оппозиционной партией страны — "Единым национальным движением".

Сторонники Саакашвили начали сходиться к зданию суда с утра. На месте установили большой экран, с помощью которого будет транслироваться выступление третьего президента Грузии в суде.

По словам адвокатов, к сегодняшнему дню Саакашвили подготовил важную речь. Ожидается, что на процесс допустят десять журналистов от разных СМИ, а также оператора Первого канала Общественного телевидения.

Напомним:

Следствие по "делу о пиджаках" длится уже почти восемь лет . Дело квалифицировали по статье 182 УК Грузии, которая касается растраты бюджетных средств в крупных размерах и предусматривает лишение свободы от 7 до 11 лет.

. Дело квалифицировали по статье 182 УК Грузии, которая в крупных размерах и Речь идет о растрате более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года по февраль 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма предусматривает оплату расходов Саакашвили на отдых в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму 28,6 тысяч долларов, а также два костюма хендмейда на сумму 4,6 тысяч долларов.

в период с сентября 2009 года по февраль 2013 года. Как утверждает прокуратура, на отдых в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. на сумму 28,6 тысяч долларов, а также два костюма хендмейда на сумму 4,6 тысяч долларов. Михаил Саакашвили заявлял об абсурдности обвинений.

Новости мира: в Тбилиси произошли столкновения протестующих и полиции из-за Саакашвили

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