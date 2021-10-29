Дело о взятке в 6 млн долларов: НАБУ и САП завершили расследование в отношении беглого экс-министра Злочевского

Дело о взятке в 6 млн долларов: НАБУ и САП завершили расследование в отношении беглого экс-министра Злочевского

Его местонахождение до сих пор не установлено.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского по делу о попытке подкупа руководства НАБУ и САП.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП завершили спецрасследование по экс-министру экологии и природным ресурсам времен президента Януковича, подозреваемого в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. 28 октября 2021 года стороне защиты открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта", — говорится в сообщении .

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

В ведомстве подчеркнули, что местонахождение Злочевского не было установлено.

Напомним:

1 июля 2020 года НАБУ сообщило о подозрении экс-министру экологии и владельцу Burisma Николаю Злочевскому в организации попытки подкупить руководство НАБУ и САП для закрытия уголовного производства относительно него. Сумма взятки составила 6 млн. дол.

для закрытия уголовного производства относительно него. Сумма взятки составила 6 млн. дол. Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. После Майдана он сбежал из Украины, он был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении, а в 2016 году — снят.

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