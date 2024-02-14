Дело Пашинского: экс-нардеп говорит, что причина – его обращение о хищении €240 млн на закупке оружия

Пашинский заявил, что осенью 2023 года начался новый этап заключения договоров на поставку оружия и "новый этап завышения цены в полтора-два раза". Он рассказал об этом НАБУ, после чего против экс-нардепа и инициировали дело.

Экс-нардеп, глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский считает, что подозрение в деле десятилетней давности ему объявили в связи с обращением о завышении цен на шести контрактах в размере 240 млн евро при закупке оружия.

Об этом Пашинский рассказал в интервью LB.ua.

По словам Пашинского, в начале полномасштабного вторжения к нему обратилось руководство государства с просьбой наладить поставки боеприпасов:

"Это был разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым – у него в кабинете. При присутствии тогдашнего главы Минобороны Алексея Резникова".

Как утверждает экс-нардеп, ему точно известно, что уже с 2022 года началось завышение цен на одни и те же виды боеприпасов. Доходило почти до вдвое более высокой цены. И здесь речь идет не только о коррупции, но и о росте цен на рынке.

"Конечно, я все, что мог, делал, чтобы наладить поставки боеприпасов. Работал и с Минобороны", – заверил глава ассоциации оборонных предприятий.

РФ организовала спецоперацию по блокированию поставок боеприпасов в Украину

Он продолжил и указал, что благодаря общественной огласке ситуация значительно улучшилась в начале 2023 года.

"Общество начало смотреть, анализировать цены, были журналистские расследования и т.д. Но мне известно, что в конце лета 2023 года в России организовали целую спецоперацию блокирования поставок боеприпасов в Украину", — подчеркнул Пашинский.

"Они прогнозировали – и, к сожалению, это подтвердилось, – что европейские заводы так быстро на большие мощности в производстве боеприпасов не выйдут. Они прогнозировали проблемы в США – и это, к сожалению, тоже подтвердилось в полном объеме. Россиянам оставалось закрыть каналы поставок", имевших мощности производства необходимых нам боеприпасов", – рассказал экс-нардеп.

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Пашинский прокомментировал статью NYT о нем

Пашинский также прокомментировал статью The New York Times о том, что связанная с ним компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ, однако военные получают вооружение по самым высоким ценам. Политик считает, что эта публикация "стала своеобразным сигналом о начале операции по блокированию поставок боеприпасов для агентуры РФ в правоохранительных органах Украины".

"Уже 20 августа украинские спецслужбы имели подлинную информацию, что, как там было написано в специальных доносах, "через коррумпированных агентов влияния в правоохранительной системе нужно ликвидировать этот канал поставки". А именно: заблокировать деятельность председателя Ассоциации, лоббирующего самые низкие цены на боеприпасы от компаний-членов Ассоциации на уровне Министерства обороны, Генерального штаба и ВСУ", – рассказал Пашинский.

По его словам, после статьи NYT появилась куча фейковых уголовных дел. Все было очень громко, но сошло на нет.

Пашинский назвал причину возбуждения дела против него

Глава ассоциации оборонных предприятий утверждает, что приблизительно в конце октября-начале ноября 2023 года начался новый этап заключения договоров и "новый этап завышения цены в полтора-два раза".

"Как понимаю, бюджет настолько мал (потому что американских денег нет, европейских нет и наших денег тоже нет), что появилась целая концепция у людей, которые за этим стоят, чтобы завысить цену на шести контрактах на 240 миллионов евро. Это конкретная сумма. Я понимал, что если это произойдет, не будет ни этих боеприпасов, ни этих денег. Собственно поэтому – и это грустно говорить – дело против меня инициировали после того, как я неоднократно общался с руководством и детективами НАБУ именно по вопросу предотвращения коррупции", – убежден Пашинский.

Напомним, 12 февраля НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение Пашинскому и его бизнес-партнеру в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Подозрение экс-нардепу! Сергею Пашинскому сообщили о подозрении! Пашинский уточнил, что речь идет о подозрении за так называемое "хищение" топлива компании "Роснефть", которым в интересах россиян торговал предатель олигарх Сергей Курченко. По словам экс-нардепа, все "хищение" заключалось в конфискации этого топлива и передаче его на нужды ВСУ. Обвинения в свой адрес Пашинский отверг.

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