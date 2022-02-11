Дело Порошенко: 11 февраля суд рассмотрит апелляции на меру пресечения экспрезиденту

Политика отпустили из зала суда под личное обязательство.

Сегодня, 11 февраля, в 11:00 в апелляционном суде Киева адвокаты пятого президента Петра Порошенко будут обжаловать меру пресечения, которую ему избрали по делу о госизмене.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 февраля.

Речь идет о личном обязательстве, которое наложил на него Печерский суд. Апелляционную жалобу подали прокуроры, ведь в суде они требовали заключения Петра Порошенко под стражу или залог в миллиард гривен.

Пятому президенту инкриминируют государственную измену и содействие террористическим организациям. В частности, в прокуратуре заявляют, что с согласия Порошенко Украина закупала уголь на оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей. Адвокаты пятого президента в это время требуют отмены каких-либо ограничений для него на период следствия.

Напомним, пятого президента подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. В декабре 2021 года Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении ему подозрений.

19 января 2022-го со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Первое заседание по этому делу длилось пол дня и сопровождалось протестами.

Офис генерального прокурора Украины 21 января внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения.

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