Дело Порошенко: ДБР заявило, что экс-президент не выполняет меру пресечения

В частности, суд обязал политика сдать загранпаспорт.

Государственное бюро расследований обвинило экс-президента Петра Порошенко в невыполнении возложенных на него судом обязательств по делу о государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Столичный Печерский районный суд обязал пятого президента сдать на хранение в соответствующие органы свой загранпаспорт или другие документы, разрешающие выезд за пределы Украины.

"При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данный долг подозреваемый не выполнил" — заявили в ДБР.

Напомним, пятого президента подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. В декабре 2021 года Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении ему подозрений.

19 января 2022-го со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Первое заседание по этому делу длилось пол дня и сопровождалось протестами.

Офис генерального прокурора Украины 21 января внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения

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