Шел десятый час заседания: сторонники Порошенко начали колядовать прямо в зале суда (видео)

Шел десятый час заседания: сторонники Порошенко начали колядовать прямо в зале суда (видео)

Заседание длится уже 10 часов, так что сторонники Порошенко и представители СМИ в ожидании решения развлекаются, как могут.

В зале Печерского райсуда Киева, где уже десять часов длится заседание по делу так называемой "угольной госизмены" Петра Порошенко, присутствующие, ожидая судью из совещательной комнаты, решили заколядовать.

Заседание длится уже 10 часов, так что сторонники Порошенко и представители СМИ в ожидании решения развлекаются, как могут.

На видео видно, как колядуют сторонники Петра Порошенко, в частности нардепы "Евросолидарности" Владимир Вятрович, Олег Синютка, Андрей Парубий, Степан Кубив и Михаил Забродский.

Они исполнили две традиционные украинские колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю" и "Нова радість стала". Своё пение поклонники Порошенко завершили рождественским приветствием "Христос родился! Славим его!"

Дело Порошенко: сторонники пятого президента начали колядовать прямо в зале суда

Отметим, что судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату в 17.50 и находится там вот уже 4 часа.

В "Евросолидарности" даже заявляли, что Соколову стало плохо и ему якобы вызвали "скорую". Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене.

Экс-президент пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт. Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили.

Он выступил перед своими сторонниками прямо в аэропорту и отправился в Печерский суд, где в 11:40 началось заседание.

В 14:00 в Печерском райсуде Киева после перерыва продолжилось заседание по делу Порошенко.

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