Дело Порошенко: суд назначил дату рассмотрения апелляции меры пресечения экс-президенту

Заседание состоится 28 января.

Киевский апелляционный суд назначил заседание на обжалование меры пресечения по делу о государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Следует отметить, что обжалование было подано как стороной обвинения, так и защитой. Заседание состоится 28 января в 11.00. Судьями, по определению автоматизированной системы документооборота, будут судья-докладчик Н. А. Ященко, судьи В.М. Лашевич, И.А. Рыбак.

Напомним, пятого президента подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. В декабре 2021 года Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении ему подозрений.

19 января 2022-го со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко, которого обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Первое заседание по этому делу длилось пол дня и сопровождалось протестами.

Офис генерального прокурора Украины 21 января внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения

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