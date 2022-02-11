Дело Порошенко: суд оставил без изменений меру пресечения экс-президенту

Политик остается под личным обязательством.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Петру Порошенко. Он остается под личным обязательством.

Об этом стало известно с заседания суда.

Дело в том, что меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства избрал Печерский суд столицы. Впрочем, обжалование подали как сторона обвинения, так и его защита. Прокуроры в суде требовали заключения политика под стражу или залог в миллиард гривен. В свою очередь адвокаты пятого президента требовали отмены каких-либо ограничений для него на период следствия.

Напомним, пятого президента подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. В декабре 2021 года ДБР официально подтвердило и опубликовало видео о вручении ему подозрения.

19 января 2022-го со второй попытки Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко. Его отправили под личное обязательство. Первое заседание по этому делу длилось полдня и сопровождалось протестами.

Офис генерального прокурора Украины 21 января внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения. Ее назначили на 11 февраля.

Читайте также: