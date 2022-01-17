Дело Порошенко: суд отправился в совещательную комнату

В то же время, нардепы от "Евросолидарности" заявили, что силовики под зданием суда готовятся к задержанию и "вывозу" Петра Порошенко.

Печерский районный суд Киева заслушал выступления и аргументацию сторон в слушании ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по так называемой "угольной госизмене".

Суд пошел в совещательную комнату для принятия решения.

Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога 1 млрд. гривен, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

В свою очередь депутаты от "Евросолидарности" Виктория Сюмар и Ирина Геращенко заявили, что под судом силовики якобы "готовятся к аресту и силовому вывозу Порошенко".

Напомним, что 17 декабря 2021 года следователи Государственного бюро расследований пытались лично вручить Порошенко повестку о вызове на допрос, но он скрылся. Инцидент попал на видео, в частности на кадрах слышно, как экс-президент кричит водителю по-русски: "Поехали, *б твою мать".

Сегодня в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко , подозреваемый в государственной измене.

, подозреваемый в государственной измене. Экс-президент пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт . Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили.

. Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили. Порошенко выступил перед своими сторонниками прямо в аэропорту и отправился в Печерский суд, где в 11:40 началось заседание

прямо в аэропорту и отправился в Печерский суд, где в 11:40 началось заседание В 14:00 в Печерском райсуде Киева после перерыва продолжилось заседание по делу Порошенко.

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