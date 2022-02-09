Полицейские не подтвердили, что Трухин предлагал им взятку / УНІАН

Дело Трухина: ГБР не подтвердило, что нардеп предлагал взятку после ДТП

Дело Трухина: ГБР не подтвердило, что нардеп предлагал взятку после ДТП

Полицейские на допросе сказали, что лично им неправомерную выгоду не предлагали.

На допросе в Государственном бюро расследований полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки народным депутатом Александром Трухиным после ДТП.

Об этом заявил директор ДБР Алексей Сухачев на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 9 февраля, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

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"О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали", — сказал Сухачев.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы был пьян, но отказался проходить тест на алклоголь.

Из-за скандала Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга Народа".

Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП. Он также обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

Появились новые подробности аварии с участием народного депутата Александра Трухина | Новости Украины

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