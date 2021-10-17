Дело за Германией: посол РФ в Великобритании заявил, что "Северный поток-2" готов к запуску

Дело за Германией: посол РФ в Великобритании заявил, что "Северный поток-2" готов к запуску

Для запуска "Северного потока-2" нужен только разрешение от Германии.

Газопровод "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, готов к запуску. Ожидается только разрешение от немецких властей, после чего экспорт газа будет осуществляться по новому трубопроводу.

Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток-2 "существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", — сказал Келин.

Когда его спросили, планируется ли увеличение поставок газа в Европу, если Германия не согласится оперативно, дипломат ответил, что в этом году было увеличено поставки российского газа через ГТС Украины верх контрактных обязательств по транзиту на 10%.

"Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", - сказал Келин.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку