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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Делятся ли США разведданными и оказывают ли помощь: Зеленский дал ответ

Разведданные США критически важны для защиты неба Украины, заявил Зеленский. Он также выразил благодарность Трампу за поддержку и настаивал на ужесточении санкций против РФ.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

США продолжают обмениваться разведывательными данными с Украиной и оказывать помощь Киеву. Поддержка со стороны американской стороны не остановлена и продолжается.

Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа, отметив продолжение помощи и обмен разведывательной информацией.

«Я благодарен президенту Трампу за то, что он не остановил и американская помощь сегодня идет. За то, что он не остановил обмен разведданными, и это важно для нас во время работы по защите неба. И то, что он не остановил действующие на сегодня санкции. Я очень рассчитываю на их усиление», — заявил он.

В частности, во время разговора с журналистами Владимир Зеленский заявил о необходимости ужесточения санкций против российского энергетического сектора и банковской системы в случае отказа Москвы идти навстречу в вопросе прекращения огня.

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон предупредили российского диктатора Путина о последствиях, если он откажется от прекращения огня.

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