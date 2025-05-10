Делятся ли США разведданными и оказывают ли помощь: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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США продолжают обмениваться разведывательными данными с Украиной и оказывать помощь Киеву. Поддержка со стороны американской стороны не остановлена и продолжается.

Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа, отметив продолжение помощи и обмен разведывательной информацией.

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«Я благодарен президенту Трампу за то, что он не остановил и американская помощь сегодня идет. За то, что он не остановил обмен разведданными, и это важно для нас во время работы по защите неба. И то, что он не остановил действующие на сегодня санкции. Я очень рассчитываю на их усиление», — заявил он.

В частности, во время разговора с журналистами Владимир Зеленский заявил о необходимости ужесточения санкций против российского энергетического сектора и банковской системы в случае отказа Москвы идти навстречу в вопросе прекращения огня.

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон предупредили российского диктатора Путина о последствиях, если он откажется от прекращения огня.