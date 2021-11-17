Демаркация границ: в США призвали Армению и Азербайджан к конструктивному взаимодействию

Вашингтон призывал обе стороны предпринять немедленные конкретные меры для снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации.
Соединенные Штаты Америки озвучили обеспокоенность обострением ситуации в районе границы между Арменией и Азербайджаном и призвали к усилиям, направленным на предотвращение эскалации напряженности.
Об этом сообщает Госдеп США.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о сегодняшних интенсивных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы настоятельно призываем обе стороны предпринять немедленные конкретные меры для снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.
Вашингтон призвал стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех нерешенных вопросов, включая демаркацию границы.
Госдеп напомнил, что в заявлении сопредседателей Минской группы от 15 ноября подчеркивается необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования путем переговоров всех остающихся вопросов, связанных с Нагорно-Карабахским конфликтом или вытекающих из него.
Напомним, 16 ноября между Азербайджаном и Арменией продолжались бои на спорной территории. Страны обвиняют друг друга в провокациях.
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