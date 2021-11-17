Демаркация границ: в США призвали Армению и Азербайджан к конструктивному взаимодействию

Демаркация границ: в США призвали Армению и Азербайджан к конструктивному взаимодействию

Вашингтон призывал обе стороны предпринять немедленные конкретные меры для снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации.

Соединенные Штаты Америки озвучили обеспокоенность обострением ситуации в районе границы между Арменией и Азербайджаном и призвали к усилиям, направленным на предотвращение эскалации напряженности.

Об этом сообщает Госдеп США.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о сегодняшних интенсивных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы настоятельно призываем обе стороны предпринять немедленные конкретные меры для снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.

Вашингтон призвал стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех нерешенных вопросов, включая демаркацию границы.

Также читайте На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора Путина с армянским премьером

Госдеп напомнил, что в заявлении сопредседателей Минской группы от 15 ноября подчеркивается необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования путем переговоров всех остающихся вопросов, связанных с Нагорно-Карабахским конфликтом или вытекающих из него.

Напомним, 16 ноября между Азербайджаном и Арменией продолжались бои на спорной территории. Страны обвиняют друг друга в провокациях.

Читайте также:

Глава правительства Армении готов обменять сына на военнопленных – "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку