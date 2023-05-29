Демилитаризированная зона: в ОП рассказали о будущем Белгородской и других пограничных "республик"

Подоляк предположил, что "на первом этапе" после завершения войны на этой территории обязательно будет присутствовать международный контрольный контингент.

Во избежание повторения агрессии РФ и безопасности украинских граждан необходимо создать 100-120 километровую демилитаризованную зону на территории приграничных с Украиной российских областей.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательно будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", – отметил Подоляк.

Что интересно, он написал "республик", а не областей, намекая, что Москва может потерять контроль над этими регионами.

Подоляк предположил, что "на первом этапе" после завершения войны на этой территории обязательно будет присутствовать международный контрольный контингент.

Ранее в РДК рассказали, как они с ветерком проехали границу России и попали на территорию Белгородской области.

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