Демобилизация после 36 месяцев службы: в Раде поддержали важную правку

Комитет отклонил правку о демобилизации после 36 месяцев, которая должна была происходить без дополнительных решений Ставки.
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал правку к мобилизационному законопроекту о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но по решению президента.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Народный избранник заявил, что комитет отклонил правку о демобилизации после 36 месяцев службы, которая должна была происходить без дополнительных решений Ставки верховного главнокомандующего.
"Это моя правка. Я на ней настаивал. Но комитет не поддержал. Пока Комитет поддержал правку Безуглой о демобилизации после 36 месяцев, но по решению Президента", — написал Гончаренко в Сети.
По его словам, в Раде "идею демобилизации вообще хоронят".
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Нардеп отметил, что в Раде размышляют над вариантом демобилизации после 36 месяцев службы при условии, чтобы военнослужащий 18 из них проводил на передовой.
"И еще ищут варианты. Но глобально, как концепт – не хотят. Очень плохие новости", – резюмировал политик.
Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский сообщил, что народные избранники склоняются к тому, чтобы установить 36 месяцев военной службы до момента демобилизации. Но конкретные сроки, детали и механизмы будут еще обсуждаться.
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