Демобилизация в Украине: Вениславский сделал неутешительное заявление

Рано говорить, что в течение следующих полугода законопроект о демобилизации появится в Верховной Раде и будет принят.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в эфире Radio NV.

Вениславский рассказал, что некоторые депутаты предложили внести определенные положения о демобилизации и увольнении военных со службы в законопроект, "который в конце концов был изъят по обращению Кабмина".

Также читайте Боец "Азова" откровенно рассказал об усталости военных

"Это было, на мой взгляд, сделано либо от непонимания последствий таких заявлений и таких действий, либо это был какой-то сознательный злой умысел. Но во время полномасштабной войны обещать, что будет массовое увольнение с военной службы, – это очень не отвечает, мягко говоря, интересам национальной безопасности и обороны. Я не думаю, что на сегодняшний день у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закона, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих", – высказался нардеп.

Он также ответил на уточняющий вопрос о том, отменяется ли таким образом, или переносится на неопределенный срок вопрос законопроекта о демобилизации:

"Я думаю, что до изменения ситуации на фронте, до стабилизации по меньшей мере…"

Вениславский объяснил, что российские войска пытаются давить по всем направлениям, и на этом фоне невозможно обеспечить увольнение военных. Так что в краткосрочной перспективе законопроект о демобилизации в парламенте не появится.

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе, я имею в виду три-четыре месяца, до полугода, говорить о том, что этот законопроект появится в Верховной Раде, мы его примем, – у меня лично субъективно такого ощущения нет. Хотя посмотрим", – сказал член оборонного комитета.

Он также сообщил, что на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и представителями Минобороны постоянно ведутся обсуждения начала ротаций в армии.

"Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, – на сегодняшний день – это то, что необходимо сделать", – сказал Вениславский.

Напомним, в середине ноября секретарь оборонного комитета Роман Костенко заявлял, что Минобороны планирует до 18 декабря завершить работу над законопроектом, регулирующим порядок и условия увольнения военных со службы.

Читайте также: