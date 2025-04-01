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Демократия под угрозой: Трамп стал на тропу Путина и Эрдогана
Аналитики из России, Турции и Индии предупреждают, что политические процессы в Америке напоминают становление автократий в их странах. Сможет ли демократия устоять?
Аналитики из Турции и России, которые уже видели установку автократического правления в своих странах, могут распознать подобные тенденции в США под президентством Дональда Трампа.
Об этом говорится в статье обозревателя The Financial Times Гидеона Рахмана.
«Разговоры, которые я сейчас слышу среди американских либералов, напоминают мне интеллектуалов в Москве после прихода Путина к власти. Ощущение той же растерянности и глубокой обеспокоенности», — высказался Александр Габуев из Центра Карнеги за международный мир (Россия — Евразия).
Он посоветовал желающим защитить демократию и верховенство права американцам действовать быстро. Каждое неправомерное задержание или игнорирование судебного решения — это «тестовая пуля». Если не будет эффективного сопротивления, потенциальные авторитарные лидеры пойдут еще дальше и быстрее.
Автор статьи отмечает, что Белый дом хитро начал с преследования непопулярных групп и неграждан, например, предполагаемых венесуэльских бандитов или иностранных студенческих активистов. Но незаконные депортации — именно тот тип «тестовых пуль», о которых предупреждает Габуев. Если против них не будет сопротивления, Трамп может перейти к новым мишеням.
Страх — главное оружие автократов
Часто эта борьба тяжелая и пугающая. Индийский академик Пратхап Бхану Мехта заметил, что режим, желающий уничтожить демократию, стремится «создать всепроницаемое чувство страха». Когда люди боятся потерять работу, финансирование или свободу, они обычно выбирают путь малейшего сопротивления — молчат и не высовываются.
«Страх распространяется американским обществом, поскольку корпорации, университеты, юридические фирмы, медиа-группы и другие пытаются подстроиться под мировоззрение, отношение и даже любимую лексику Трампа», — обратил внимание Хусейн Ибиш из Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне.
Мехта, опираясь на опыт Индии во время правления премьера Нарендры Моди, объяснил, что в атмосфере страха «независимые институты постепенно начинают адаптироваться». Со временем даже самые лучшие профессионалы понимают, что риски сопротивления превышают преимущества борьбы.
Автократия усиливается со временем
Один из главных уроков Турции — чем дольше автократ остается у власти, тем труднее его остановить. Президент Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией более 20 лет. Это дало ему достаточно времени, чтобы поставить под свой контроль медиа, суды и армию.
Автор статьи считает, что Трамп еще не достиг турецкого уровня контроля над институтами в США, но он продвигается гораздо быстрее, чем Эрдоган в начале своего правления.
Стратегия Белого дома двигаться «со скоростью пули» направлена на создание хаоса среди оппонентов. Американцы оказались на незнакомой политической территории и у них нет опыта, на который могли бы опираться.
Для противодействия нужна быстрая реакция, единство и харизматические лидеры
Как отмечают Габуев и турецкая журналистка Асли Айдинташбаш, опыт России и Турции указывает на необходимость быстрой реакции и солидарности с уже ставшими мишенью авторитарного режима.
Габуев обратил внимание, что московские интеллектуалы слишком долго оставались в своем социальном пузыре и не прислушивались к проблемам жителей провинциальных городов. Такая же ситуация была у Турции и Индии. Там либеральные элиты в больших городах стали легкой мишенью для нападок со стороны Эрдогана и Моди. Они были высмеяны как оторванные от реальности и сосредоточенные только на своих проблемах, а не на судьбе обычных граждан.
Айдинташбаш так объяснила тот факт, что турецкая оппозиция наконец-то набрала силу: «харизматическое лидерство — это необходимое условие».
Осторожные технократы и политики старой школы не способны возглавить борьбу за демократию.
Резюмируя, автор материала отметил — для Демократической партии США вывод очевиден. Они могут считать таких политиков как Берни Сандерс и Александрию Окасио-Кортес, представителями крайнего левого крыла. Но если именно они являются харизматичными лидерами оппозиции к Трампу, то их нужно поддержать и продвигать, а не отвергать.
К слову, по оценкам экспертов, Трамп может удержаться в должности президента США вплоть до 2037 года. Все из-за 22-й поправки к Конституции.