Демократия под угрозой: Трамп стал на тропу Путина и Эрдогана

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Аналитики из Турции и России, которые уже видели установку автократического правления в своих странах, могут распознать подобные тенденции в США под президентством Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье обозревателя The Financial Times Гидеона Рахмана.

«Разговоры, которые я сейчас слышу среди американских либералов, напоминают мне интеллектуалов в Москве после прихода Путина к власти. Ощущение той же растерянности и глубокой обеспокоенности», — высказался Александр Габуев из Центра Карнеги за международный мир (Россия — Евразия).

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Он посоветовал желающим защитить демократию и верховенство права американцам действовать быстро. Каждое неправомерное задержание или игнорирование судебного решения — это «тестовая пуля». Если не будет эффективного сопротивления, потенциальные авторитарные лидеры пойдут еще дальше и быстрее.

Автор статьи отмечает, что Белый дом хитро начал с преследования непопулярных групп и неграждан, например, предполагаемых венесуэльских бандитов или иностранных студенческих активистов. Но незаконные депортации — именно тот тип «тестовых пуль», о которых предупреждает Габуев. Если против них не будет сопротивления, Трамп может перейти к новым мишеням.

Страх — главное оружие автократов

Часто эта борьба тяжелая и пугающая. Индийский академик Пратхап Бхану Мехта заметил, что режим, желающий уничтожить демократию, стремится «создать всепроницаемое чувство страха». Когда люди боятся потерять работу, финансирование или свободу, они обычно выбирают путь малейшего сопротивления — молчат и не высовываются.

«Страх распространяется американским обществом, поскольку корпорации, университеты, юридические фирмы, медиа-группы и другие пытаются подстроиться под мировоззрение, отношение и даже любимую лексику Трампа», — обратил внимание Хусейн Ибиш из Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне.

Мехта, опираясь на опыт Индии во время правления премьера Нарендры Моди, объяснил, что в атмосфере страха «независимые институты постепенно начинают адаптироваться». Со временем даже самые лучшие профессионалы понимают, что риски сопротивления превышают преимущества борьбы.

Автократия усиливается со временем

Один из главных уроков Турции — чем дольше автократ остается у власти, тем труднее его остановить. Президент Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией более 20 лет. Это дало ему достаточно времени, чтобы поставить под свой контроль медиа, суды и армию.

Автор статьи считает, что Трамп еще не достиг турецкого уровня контроля над институтами в США, но он продвигается гораздо быстрее, чем Эрдоган в начале своего правления.

Стратегия Белого дома двигаться «со скоростью пули» направлена на создание хаоса среди оппонентов. Американцы оказались на незнакомой политической территории и у них нет опыта, на который могли бы опираться.

Для противодействия нужна быстрая реакция, единство и харизматические лидеры

Как отмечают Габуев и турецкая журналистка Асли Айдинташбаш, опыт России и Турции указывает на необходимость быстрой реакции и солидарности с уже ставшими мишенью авторитарного режима.

Габуев обратил внимание, что московские интеллектуалы слишком долго оставались в своем социальном пузыре и не прислушивались к проблемам жителей провинциальных городов. Такая же ситуация была у Турции и Индии. Там либеральные элиты в больших городах стали легкой мишенью для нападок со стороны Эрдогана и Моди. Они были высмеяны как оторванные от реальности и сосредоточенные только на своих проблемах, а не на судьбе обычных граждан.

Айдинташбаш так объяснила тот факт, что турецкая оппозиция наконец-то набрала силу: «харизматическое лидерство — это необходимое условие».

Осторожные технократы и политики старой школы не способны возглавить борьбу за демократию.

Резюмируя, автор материала отметил — для Демократической партии США вывод очевиден. Они могут считать таких политиков как Берни Сандерс и Александрию Окасио-Кортес, представителями крайнего левого крыла. Но если именно они являются харизматичными лидерами оппозиции к Трампу, то их нужно поддержать и продвигать, а не отвергать.

К слову, по оценкам экспертов, Трамп может удержаться в должности президента США вплоть до 2037 года. Все из-за 22-й поправки к Конституции.