"Демократия снова под угрозой": президент Южной Кореи анонсировал помощь Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что у корейского народа есть опыт борьбы за свободу и суверенитет при поддержке свободных людей, а это то, что украинцы переживают прямо сейчас. Корейская республика поддержит Украину в ее противостоянии с российскими агрессорами и поможет восстановить страну после войны.

Об этом корейский президент заявил, выступая в четверг перед обеими палатами Конгресса США, передает Укринформ.

"Свобода и демократия снова под угрозой. Война против Украины является нарушением международного права. Это попытка силой изменить статус-кво в одностороннем порядке. Корея решительно осуждает неспровоцированное вооруженное нападение на Украину", — подчеркнул президент Юн.

Он напомнил, что демократические страны всего мира оказали помощь Сеулу, когда КНДР напала на Южную Корею в 1950 году.

"Мы вместе воевали и сохранили свободу. Остальные – это история", — заметил президент РК.

Кроме того, президент Южной Кореи подчеркнул, что опыт его страны свидетельствует, "сколь важно для демократий поддерживать солидарность". Поэтому, по его словам, Корея будет солидарна со всем свободным миром.

Он добавил, что "мы будем активно работать на защиту свободы, а также народа Украины и поддерживать усилия по ее восстановлению".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет на повестке дня во время начавшегося накануне визита президента Южной Кореи в Соединенные Штаты.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с очередными угрозами, на этот раз в сторону Южной Кореи, президент которой допустил передачу вооружения Украине.

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