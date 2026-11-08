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Демократы готовят $15 миллиардов для Украины: FT раскрыла планы в Конгрессе США
Помимо нового пакета военной помощи сторонники Украины стремятся усилить санкции против России и поддержать украинскую энергетику.
Демократы в Палате представителей США работают над пакетом военной помощи Украине в размере около 15 миллиардов долларов.
Об этом пишетFinancial Times со ссылкой на помощников конгрессменов.
По данным издания, демократы, получившие контроль над обеими палатами Конгресса, планируют усилить поддержку Киева и ввести дополнительные санкции против России.
В то же время, сторонники Украины пытаются добиться новых решений еще до начала работы нового состава Конгресса в январе. Среди приоритетов помощь украинской энергетике накануне зимы на фоне систематических российских ударов.
Одним из инструментов может стать законопроект о национальной обороне США (NDAA), который должен быть принят до завершения текущей сессии. К нему планируют предложить поправки в отношении санкций против РФ, разведывательной поддержки Украины, ракет-перехватчиков и систем Starlink и Starshield.
Также, по информации FT, демократы сосредоточятся на пересмотре закона о санкциях против России, названного в честь сенатора Линдси Грэма. Он предусматривает финансовые ограничения против оборонного и энергетического секторов России.