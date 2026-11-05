Демократы могут вынести на голосование новую помощь Украине: что пишет Reuters

Конгресс / © Associated Press

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Демократы , которые по итогам промежуточных выборов в США получили большинство в Сенате и Палате представителей, с января смогут определять повестку голосования в Конгрессе. Это открывает путь для рассмотрения нового пакета помощи Украине. Об этом сообщает Reuters .

По данным агентства, помощники демократов называют поддержку Киева одним из приоритетов. Reuters отмечает, что администрация Дональда Трампа фактически прекратила прямую финансовую и военную помощь Украине, хотя поддерживают ее законодатели обеих партий.

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Если Трамп наложит вето на законопроект о помощи, для его преодоления понадобятся две трети голосов в каждой палате. Reuters предполагает, что новый пакет может получить такую поддержку. Окончательный размер демократического большинства еще неизвестен.

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Демократы также могут попытаться заблокировать план Трампа по возвращению российского дизельного горючего на мировой рынок. Соответствующий двухпартийный законопроект уже инициировал конгрессмен Грегори Микс, который, по оценке Reuters, предположительно возглавит комитет по иностранным делам Палаты представителей.

Ранее мы писали о том, что выборы в Палату представителей США: демократы впереди, судьба большинства еще не решена. По данным Decision Desk HQ, демократы завоевали 149 мест, республиканцы — 96, а для большинства нужно 218.

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