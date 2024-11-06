Демократы обвиняют Байдена в проигрыше Харрис: в чем его вина

Демократы сомневаются, что Харрис была сильнейшей кандидатурой от их партии, однако времени выяснять это у них не было.

После проигрыша Камалы Харрис в пользу Дональда Трампа некоторые демократы возлагают ответственность за поражение на президента Джо Байдена.

Об этом пишет CNN.

Также читайте Нечего терять?: может ли Байден в конце каденции предоставить Украине дальнобойное оружие

"Байден будет нести большую вину за это. И, честно говоря, он должен", – сказал журналистам издания высокопоставленный представитель кампании Харрис.

Есть много причин, почему партийные чиновники обвиняют Байдена в неизбежном возвращении Трампа в Белый дом. Для многих это уходит в прошлое, когда действующий президент США решил переизбираться на второй срок, а не придерживаться своего предвыборного обещания в 2020 году быть "переходным" президентом.

По сценарию демократов, если бы Байден решил не баллотироваться еще на четыре года, должны были состояться мощные праймериз от Демократической партии, чтобы выбрать следующего кандидата от партии — а вместе с этим и время для того, чтобы этот кандидат определился и сформировал собственную отдельную кампанию.

"Вместо этого решение Байдена остаться в гонке, несмотря на обеспокоенность многих демократов, привело к тому, что Байден в конце концов был изгнан из гонки лишь за несколько месяцев до дня выборов – что не дало Харрис другого выбора, кроме как провести необычно сокращенную гонку", – пишет CNN.

Демократы также не имели возможности убедиться, была ли вице-президент действительно сильнейшим кандидатом, которого можно выдвинуть против Трампа, пожаловался анонимный собеседник издания из Демократической партии.

В издании считают, что многомесячная кампания Харрис по существу была "кампанией Байдена с Харрис на первом месте".

"Это была кампания Байдена с новыми плакатами", – сказал чиновник-демократ.

Раньше мы писали, как украинские политики отреагировали на победу Трампа на выборах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.