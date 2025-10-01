Демократы сравнили Трампа с Путиным после призыва тренировать армию в городах США — детали

Трампа сравнили с Путиным после призыва тренировать армию в городах США / © ТСН.ua

Заявление президента США Дональда Трампа вызвало волну возмущения среди демократов, ведь глава Белого дома заявил военным лидерам, что вооруженные силы должны использовать американские города в качестве «тренировочных полигонов».

Об этом пишет The Guardian.

Трамп назвал нелегальную иммиграцию и преступность «врагом изнутри», заявив, что Америка «находится под вторжением изнутри» и военным следует «делать, что они хотят» в отношении протестующих.

Ключевые цитаты и реакции

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер сравнил Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, заявив, что президент «копирует тактику Владимира Путина» и подверг сомнению его психическое здоровье. Прицкер призвал применить 25 поправку для устранения президента.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что «объявление войны городам нашей нации и использование наших войск как политических пешек — это то, что делают диктаторы».

Сенатор Чак Шумер (лидер меньшинства) подчеркнул, что такие действия «полностью противоречат американскому духу» и ведут страну к автократии.

Издание отмечает, что заявления Трампа прозвучали на фоне его текущей политики по развертыванию Национальной гвардии в крупных городах, управляемых демократами (в частности, Лос-Анджелес, Вашингтон и Портленд), несмотря на критику и снижение уровня преступности. Министр обороны со своей стороны пообещал отменить «чрезмерные правила ведения боя» для военных.

