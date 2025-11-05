Демократы торжествуют: первые крупные выборы по возвращении Трампа завершились успехом

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани / © Associated Press

В США состоялись первые масштабные выборы по возвращении Дональда Трампа на пост президента, и они завершились уверенной победой Демократической партии. Демократы преуспели в трех ключевых штатах — в гонках за должности мэра Нью-Йорк, губернаторов Виргинии и Нью-Джерси.

Об этом сообщает Reuters.

Демократы победили сразу в трех ключевых гонках — на выборах мэра Нью-Йорка, а также губернаторов Виргинии и Нью-Джерси. В Нью-Йорке торжествовал 34-летний демократический социалист Зохран Мамдани. Он стал первым мусульманином в должности мэра крупнейшего американского города. За Мамдани проголосовали более 2 млн избирателей — самый высокий показатель для городской гонки с 1969 года.

Мамдани, известный своей прогрессивной экономической платформой, выступает за повышение налогов для корпораций и состоятельных американцев, а также за финансирование бесплатного транспорта, детсадов и заморозку арендной платы.

Он опередил бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который шел на выборы как независимый кандидат и называл своего соперника радикальным леваком.

Трамп уже отреагировал на результаты, назвав Мамдани «коммунистом» и пригрозив сокращением федерального финансирования для Нью-Йорка.

Демократы сохранили позиции в Виргинии и Нью-Джерси

В Виргинии победу одержала Абигейл Спанбергер, которая заменит республиканца Гленна Янкина, а в Нью-Джерси губернаторские выборы выиграла Мики Шеррил, опередив Джека Чиатарелли.

Обе кандидатки активно связывали своих оппонентов с Трампом, играя на недовольстве избирателей из-за правительственного шатдауна и жесткой миграционной политики президента.

«Мы доказали, что Виргиния избрала прагматизм вместо хаоса», — сказала Спанбергер в речи после победы.

Эти выборы стали первым важным тестом политических настроений в США по возвращении Трампа к власти девять месяцев назад. Хотя все три штата традиционно склоняются к демократам, успех партии придал ей новый импульс перед промежуточными выборами в Конгресс в 2026 году.

Аналитики отмечают, что демократы сделали ставку на экономические вопросы — цены, аренду, социальную защиту, в то время как республиканцы сосредоточились на темах безопасности и миграции.

К слову, накануне Трамп обвинил демократов в преднамеренном блокировании финансирования программы помощи продуктами питания SNAP во время правительственного шатдауна. Президент США заявил об отсутствии законных полномочий использовать средства для программы и обвинил «радикальных демократов» в отказе разблокировать правительство. Глава Белого дома поручил юристам обратиться в суд для разъяснения и призвал пользователей SNAP давить на сенаторов-демократов.