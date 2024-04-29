Демократы в Палате представителей не планируют поддержать отставку Джонсона — СМИ

Демократы в Палате представителей США не позволят ультраправым республиканцам отстранить Майка Джонсона от должности спикера.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на MSNBC.

Как заявил конгрессмен-демократ Джаред Московиц, демократы не поддержат попытки отставки республиканца Джонсона, если ультраправая депутат Марджори Тейлор Грин вынесет этот вопрос на голосование.

«Очевидно, мы подождем, пока наш лидер Джеффрис (лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис, – ред.) найдет решение», – сказал Московиц. По его словам, демократы не позволят «человеку, который буквально позволил бы сжечь мир своей изоляционистской внешней политикой и который говорил о выходе штатов из состава США», устранять спикера и, пользуясь такой возможностью, произносить свои речи.

Также читайте Зеленский повлиял на решение спикера Джонсона о сроках одобрения помощи – подробности от Politico

«Я не позволю ей это сделать, – преодолевал он. – Мы не позволим ей убрать спикера».

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США расщедрились! Сколько и какой помощи пообещали партнеры?

Напомним, Сенат США принял законопроект о помощи Украине.

Читайте также: