Демократы в Сенате заблокировали помощь Израилю без поддержки Украины

Лидеры Сената, где большинство имеют демократы, планируют представить на этой неделе собственный законопроект о дополнительном финансировании.

Члены Демократической партии США в Сенате 7 ноября заблокировали попытку республиканцев быстро принять законопроект об экстренной помощи для Израиля, не предусматривающий помощь для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Члены Демократической партии отмечают важность оказания помощи Украине и Израилю, важность финансирования охраны границы и денег для противодействия возможной эскалации конфликта в Индийско-Тихоокеанском регионе со стороны Китая.

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Именно это предусматривает запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование более чем на 100 млрд долл., который ранее был направлен в Конгресс.

"Наши союзники в Украине могут позволить себе задержку не больше, чем наши союзники в Израиле", — отметила сенатор, глава Комитета Сената по ассигнованиям Патти Мюррей.

Закон о дополнительном финансировании должен быть принят Сенатом, где большинство имеют демократы, а также подписать Байден.

Издание отметило, что лидеры Сената работают над собственным законопроектом о дополнительном финансировании и планируют представить его на этой неделе.

Напомним, 2 ноября Палата представителей США приняла отдельный законопроект о предоставлении Израилю помощи в размере 14,3 млрд долл., не утвердив помощь для Украины.

Ранее перед этим в Белом доме заявляли, что Байден наложит вето на законопроект с помощью для Израиля и без помощи для Украины.

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