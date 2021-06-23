Демократы в США создадут собственную комиссию по расследованию штурма Капитолия

Сначала предполагалось, что орган будет двухпартийным.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала коллегам-демократам об идеи по созданию партийной комиссии по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Ранее Палата представителей США проголосовала за принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия. Документ предполагал, что орган будет двухпартийным.

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В поддержку законопроекта выступили 252 законодателя, "против" - 175 конгрессменов.

Также законопроект поддержали 35 республиканцев.

Но потом республиканцы заблокировали законопроект в Сенате.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрало, поэтому импичмент Трампу объявлен не был.

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