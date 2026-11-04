Демократы возвращают контроль над Сенатом США: какие штаты принесли им победу

Сенат США / © Unsplash

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В США 3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. До голосования у республиканцев было большинство в обеих палатах, но, по оценке СМИ, демократы уже получили контроль над Сенатом.

Об этом сообщает Associated Press . До выборов у республиканцев было большинство в обеих палатах Конгресса.

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В Техасе демократ Джеймс Таларико победил генерального прокурора штата Кена Пакстона, поддержанного президентом Дональдом Трампом. Таларико стал первым с 1994 года демократом, выигравшим в Техасе выборы общештатного уровня. В Огайо демократ Шеррод Браун опередил действующего сенатора Джона Гастеда, а в Айове Джош Тьюрек победил республиканку Эшли Гинсон.

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В Южной Каролине, по оценке AP, демократка Энни Эндрюс победила действующую сенаторку Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэмма.

Напомним, что ранее сообщалось, что выборы в Палату представителей США: демократы впереди, судьба большинства еще не решена

По данным Decision Desk HQ, демократы завоевали 149 мест, республиканцы — 96, а для большинства нужно 218.

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