День Конституции: как отметили государственный праздник сегодня и что было четверть века назад

День Конституции: как отметили государственный праздник сегодня и что было четверть века назад

Конституцию Украины меняли несколько раз, последний раз в 2019 году.

В этот день 1996 года около 9 утра, спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию. Этому событию предшествовали 6 лет тяжелого труда, консультаций, кризисов и договоренностей. Острые споры вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. 25 лет назад конституционная ночь в парламенте дала результат.

О том, как отметили государственный праздник сегодня и было четверть века назад, — 28 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

На площади Конституции в 10 утра нацгвардейцы заступают на почетный караул возле парламента.

Эта традиция появилась в прошлом году. Гораздо большую историю имеет процедура фотографирования именно 28 июня на лестнице возле Верховной Рады. Первую фотографию сделали 25 лет назад.

Депутат Ярослав Кендзер в 96-м собственноручно снимал на видео историческое событие современной Украины. Целые сутки народные депутаты, не выходя из парламента, принимали главный закон страны. 15 вариантов проекта Конституции и 6000 правок. Чуть ли не по каждой статье приходилось искать компромисс. Из всех постсоветских республик Украины приняла Конституцию последней. Запад назвал ее одной из самых демократичных в мире.

Первые экземпляры свеженапечатанного закона сразу подписывают тогдашний президент Леонид Кучма и спикер парламента Александр Мороз. 25 лет спустя оба участника исторических событий сегодня появляются в сессионном зале. Вместе с ними народные депутаты, члены правительства и первые лица государства. И главный виновник торжества — экземпляр Конституции Украины.

Владимир Зеленский с трибуны парламента поздравляет украинцев с Днем Конституции, благодарит законодателей, цитирует статьи главного закона. И подчеркивает — рождение Конституции позволило Украине получить главные символы государства.

"Украинский язык получил статус единственного государственного языка, гривна статус — национальной валюты, были закреплены государственные символы — флаг, трезубец и гимн", — отметил он.

Единственная пробел, заявляет глава государства, отсутствие в Украине большого государственного герба. Эскиз выбрали на конкурсе в прошлом году, теперь его безотлагательно должен утвердить парламент. И здесь уже вносит законопроект в Верховную Раду.

Конституцию Украины меняли несколько раз, последний раз в 2019 году. Тогда отменили институт депутатской неприкосновенности. В этом году планируют менять статьи относительно децентрализации власти. Авторы первой Конституции независимой страны дают советы своим молодым коллегам.

"Сегодня проблема не в качестве Конституции, сегодня проблема в качестве нашей власти. Способна ли она соблюдать нашу Конституцию или она и дальше будет разрушать конституционную базу нашего государства", — говорит нардеп (1990-20212) Иван Заец.

"Уважаемые депутаты нынешнего созыва, землю нельзя превращать в товар, это будет конец для Украины, имейте в виду", — отмечает председатель Верховной Рады 2 и 5 созывов Александр Мороз.

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На площади возле верховной рады снова выстраивается политический бомонд. Чтобы сделать уже 25 фотографию в День Конституции. С сегодняшнего дня об этом событии будет напоминать новая скульптура национального герба — тризуб, установленный у здания парламента.

Между тем к 25-летию Конституции на одноименной площади в Киеве, перед парламентом, устроили концерт классической музыки. Играли шедевры мировой классики и известные украинские музыкальные произведения.

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А для крымчан поздравления с воздуха — неизвестные патриоты поздравили жителей временно оккупированного полуострова с Днем Конституции и Днем крымскотатарского флага.

Полторы тысячи открыток со словами поддержки и пожеланиями загрузили в беспилотник, который поднялся в воздух неподалеку админграницы с Крымом. Взлетел он около 5 утра и вскоре был в небе над Джанкоем. Там операторы, которые следили за полетом, дали аппарата команду на сброс листовок. Домой дрон вернулся так же быстро — успешно обошел все ловушки россиян, которые пытались его перехватить, и приземлился на Херсонщине.

Анонимные аэроразведчики так поддерживают крымчан с начала российской агрессии. На счету ребят — несколько десятков вылетов.

День Конституции: неизвестные патриоты поздравили крымчан листовками, сброшенными с беспилотника

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