"День открытых дверей": в Борисполе приземлился десятый самолет с боеприпасами из США

Сразу за девятым самолетом из США прилетел десятый самолет.

В Украину из США прибыл десятый самолет с боеприпасами: десятый по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США.

Об этом написал министр обороны страны Алексей Резников в сервисе микроблогов Twitter.

"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту Борисполь! Сразу за девятой птицей из США прилетела десятая птица (самолет - ред.). Уже более 80 тонн боеприпасов для украинской армии", - заметил Резников в соцсети.

Напомним:

В Украину 9 февраля также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д.

Также Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.

Читайте также:

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины | Новости мира