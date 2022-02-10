"День открытых дверей": в Борисполе приземлился десятый самолет с боеприпасами из США

Сразу за девятым самолетом из США прилетел десятый самолет.
В Украину из США прибыл десятый самолет с боеприпасами: десятый по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США.
Об этом написал министр обороны страны Алексей Резников в сервисе микроблогов Twitter.
"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту Борисполь! Сразу за девятой птицей из США прилетела десятая птица (самолет - ред.). Уже более 80 тонн боеприпасов для украинской армии", - заметил Резников в соцсети.
Напомним:
В Украину 9 февраля также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д.
Также Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.
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