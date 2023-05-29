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День победы в Украине перенесли на 8 мая: Рада проголосовала за решение

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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День победы в Украине перенесли на 8 мая: Рада проголосовала за решение

Верховная Рада перенесла День победы на 8 мая, а 9 мая установила День Европы / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Теперь 9 мая в Украине будут праздновать День Европы.

Верховная Рада Украины проголосовала за установление 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом стало известно на заседании парламента 29 мая.

Так, свои голоса за соответствующий законопроект №9278 отдали 317 народных депутатов.

Кроме того, решением Рады 9 мая в Украине будут праздновать День Европы.

Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы совместно с Европейским союзом. В то же время глава государства предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Комментируя свое решение и предложение, Зеленский отмечал, что сейчас, как и 80 лет назад, Украина снова страдает из-за войны, и именно Европа помогает противостоять российской агрессии.

После этого День победы с 9 на 8 мая предложил перенести и премьер-министр Румынии Николае Чуке.

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Дата публикации
Просмотры
392
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