"День сурка" для Путина: Портников объяснил, зачем Кремль отправил Абрамовича в Киев

Российский олигарх Роман Абрамович / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил приезд российского олигарха Романа Абрамовича в Киев для проведения кулуарных переговоров с руководством Украины. Эту информацию первым обнародовал глава Кремля Владимир Путин во время экономического форума в Петербурге как доказательство якобы готовности нашего государства к мирному диалогу.

О том, зачем на самом деле приезжал Абамович, пишет журналист Виталий Портников.

Роль олигарха в путинской системе

Многие эксперты поначалу подвергли сомнению сам факт приезда российского бизнесмена в украинскую столицу. Однако аналитики сразу поняли, если такой визит и состоялся, то тайным гостем мог быть исключительно Роман Абрамович. Этот деятель уже активно участвовал в сложном переговорном процессе в 2022 году.

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Публицист отмечает, что олигарх является важной и неотъемлемой частью российской системы власти за последние 26 лет. Он успел побывать депутатом Государственной думы и даже работать губернатором Чукотки.

Еще с 90-х годов этого деятеля считают главным человеком, отвечающим за надежное сохранение личных накоплений российской власти. Именно этот особый статус позволяет Абрамовичу иметь прямую телефонную связь с российским диктатором, а Путин даже называет его коллегой.

Столкновение двух разных реальностей

По мнению Портникова, Киев и Москва гарантированно будут иметь совершенно противоположные версии относительно того, кто именно стал инициатором этой поездки. Однако сам факт разрешения российского президента на такой визит уже открыто свидетельствует о его заинтересованности в определенном диалоге.

Главной проблемой любого российско-украинского диалога остается кардинально разное восприятие реальности обеими сторонами конфликта. Украинский лидер считает, что систематические удары по территории врага должны убедить Москву согласиться хотя бы на перемирие по текущей линии фронта.

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В то же время кремлевский диктатор придерживается совершенно иного взгляда на дальнейшее развитие событий. Он уверен, что его армия продвигается вперед, баллистические ракеты разрушают украинские города, а США увязли в проблемах на Ближнем Востоке и не сфокусированы на помощи Киева.

По словам журналиста, Украина готова презентовать олигарху реальную картину текущей ситуации. Президент России просто пытался проверить через своего посланника, готов ли официальный Киев к капитуляции.

«День сурка» и поиск выхода

Такое столкновение иллюзий и реальности мир уже наблюдал на саммите в нормандском формате в Париже в конце 2019 года. Эта же картина повторилась в 2022 году на переговорах в Стамбуле и во время недавней попытки начать диалог при посредничестве Вашингтона.

Украина все время предлагает России картину реальности, а Путин все время хочет понять, когда в Киеве капитулируют. Это настоящий день сурка!» – отметил журналист.

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Однако Портников отметил, что ситуация на фронте и в тылу врага все же претерпевает существенные изменения. Еще в 2022 или даже в 2025 году никто не мог представить таких масштабных ударов по российской территории.

Сегодня войну ощущают с обеих сторон границы, а над российским ВПК нависла реальная угроза постепенного разрушения. Систематические атаки на нефтеперерабатывающие заводы наносят колоссальный экономический ущерб агрессору.

Готовность Кремля отправить Абрамовича в украинскую столицу чрезвычайно показательный сигнал. Это означает, что российский президент также активно ищет пути приостановки войны и минимизации собственных потерь, считает Виталий Портников.

Напомним, Зеленский раскрыл неожиданные детали разговора с Абрамовичем . Президент через олигарха передал сигнал Кремлю и четко определил позицию Киева по Донбассу.

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