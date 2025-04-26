День важных разговоров: с кем должен встретиться Зеленский в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В день похорон Папы Римского в субботу, 26 апреля, который посетили многочисленные политические лидеры и монаршие особы, в расписании президента Владимира Зеленского запланированы встречи с рядом партнеров Украины.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН.ua.

Прямо сейчас, в римской резиденции британского посла проходит разговор Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В дальнейшем запланированы встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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Напомним, утром в соборе Святого Петра состоялась встреча Зеленского с Трампом. Это было первое личное общение после скандальной встречи в Овальном кабинете в конце февраля.

Позже президент Украины провел разговор тет-а-тет с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсуждали дальнейшие шаги по приближению мира в Украине.