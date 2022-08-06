"Деньги будут потрачены и на этом все": Волкер рассказал, как следует организовать восстановление Украины

Во время презентации программы восстановления Украины правительством государства в Лугано большинство участников говорили исключительно о государственной помощи. Это важно, но может оказаться недостаточно для помощи в экономической сфере, чтобы государство возродилось и развивалось в соответствии с европейским вектором.

В частности, для этого бизнес в Украине должен чувствовать себя комфортно, а также должны работать законы.

Об этом рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами.

"Я посетил конференцию в Лугано в июле. Меня поразила детальная и основательная программа восстановления от украинского правительства. Большинство выступающих говорили исключительно о государственной помощи. Да, это важно. А будет ли этого достаточно для помощи в экономической сфере, чтобы возродиться и развиваться в соответствии с европейским вектором? Я считаю, что нам нужно изменить образ мышления", – сказал Волкер.

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Он выразил убеждение, что в Украине нужно создать такой инвестиционный климат, чтобы бизнес рос и развивался. Тогда это будет эффективное использование западной помощи.

"Государственная помощь – это миллионы и миллиарды евро, направленные на помощь Украине. И эти деньги будут потрачены и на этом все. И тогда что? Украина снова скажет: нам еще нужно. Таким образом, эти программы поддержки необходимы и важны, но нам необходимо смотреть шире и перезапустить частный сектор в Украине, дать инвестиции и долгосрочные программы, а не только оказывать государственную помощь. Бизнес должен чувствовать себя комфортно, развиваться, инвестировать. В стране должен быть такой инвестиционный климат, чтобы бизнес рос и развивался. Это и будет эффективное использование западной помощи", – объяснил американский дипломат.

Он добавил, что необходимо, чтобы в Украине работали законы, была соответствующая среда, и все это должно быть адаптировано к европейским нормам. Украина еще не закончила этот процесс, но все видят прогресс, заметил Волкер.

"Украина должна проявить свои лидерские качества и продемонстрировать план реконструкции и развития, и назначить за это ответственные институции. Я хочу отметить, что вам нужно начинать восстанавливать экономику уже сейчас, а не ждать окончания войны. Она может длиться долго, а вам нужны ресурсы. Поэтому нужно уже сейчас начинать. Россия настроена биться, поэтому вам нужно восстанавливаться, чтобы были и собственные ресурсы на войну", — подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

Беседа с Куртом Волкером состоялась благодаря приглашению Американского университета "Американ Юниверсити Киев" в Киеве, созданном в партнерстве с государственным университетом штата Аризона (ASU).

Напомним, в Лугано договорились о поддержке Украины на $1,9 млрд – куда потратят деньги.

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