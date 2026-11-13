Деньги для Украины под угрозой: Ле Пен предложила Зеленскому срочную встречу лицом к лицу

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен / © Associated Press

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Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что готова провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложила организовать ее в Брюсселе.

Об этом пишет Le Figaro.

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Почему Ле Пен предлагает встречу в Брюсселе

О готовности к переговорам политика заявила 13 ноября во время посещения выставки Made in France. Она пояснила, что Брюссель является подходящим местом для такого разговора, поскольку вопрос финансирования Украины вызывает серьезные споры в Европе.

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«Да, если я смогу встретиться с ним в Брюсселе, я скажу об этом послу Украины», — заявила Ле Пен.

В понедельник, 16 ноября, политик должна провести закрытую встречу с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. Именно ему она планирует передать предложение о переговорах с Зеленским. О конкретной дате возможной встречи пока не сообщали.

Какова позиция Ле Пен относительно помощи Украине

Марин Ле Пен не раз заявляла о необходимости сократить финансовую поддержку Киева. По ее словам, если она станет президентом Франции, страна будет продолжать финансовую помощь Украине еще шесть месяцев, после чего ее прекратит.

В то же время политика признавала возможность продолжения военной поддержки, в частности поставки оборудования и обучения украинских военных.

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Обосновывая свою позицию, Ле Пен подчеркнула, что Франция имеет ограниченные финансовые ресурсы. Она также обратила внимание, что некоторые страны ЕС выступают против дополнительного финансирования Украины.

Почему финансирование Украины стало проблемой для Европы

Европейский Союз согласовал для Украины ссуду объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Однако Киев заявил, что этих средств недостаточно для покрытия потребностей в следующем году. По оценкам Украины, дополнительный дефицит финансирования 2027 составляет около 70 млрд евро. ЕС готов обеспечить около 45 млрд евро, но механизм привлечения этих средств еще обсуждают.

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на том, чтобы к финансированию присоединились все 27 стран Евросоюза. Он даже увязал договоренности о помощи Украине с последующим обсуждением семилетнего бюджета ЕС. Премьеры Словакии и Чехии подвергли критике такую позицию.

Финансовая помощь Украине и спору в ЕС — последние новости

В октябре Марин Ле Пен заявляла, что Франция не может продолжать финансовую поддержку Украины в предыдущих объемах. Она объясняла это сложным состоянием французского бюджета, но одновременно допускала сохранение военной помощи.

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Тем временем Еврокомиссия работает над дополнительным финансированием Украины на 2027 год. Речь идет о 45 млрд. евро, которые должны помочь покрыть часть прогнозируемого дефицита бюджета и потребностей обороны. Среди возможных механизмов рассматривается новая кредитная схема. Дополнительные 45 млрд. евро для Украины стали одним из ключевых финансовых вопросов для европейских партнеров.

Споры обострились после того, как Фридрих Мерц потребовал от всех членов Евросоюза гарантий участия в финансировании Украины. Немецкий канцлер пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС, если страны не договорятся о совместной поддержке Киева. Его позиция вызвала сопротивление части европейских лидеров, а финансирование Украины стало предметом политического противостояния внутри Евросоюза.

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