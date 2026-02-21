Деньги для Украины под угрозой: в ЕС сделали громкое заявление о позиции Орбана

Флаг ЕС. / © Associated Press

Европейская комиссия ожидает, что Венгрия и другие члены ЕС придерживаются договоренности, достигнутой на уровне лидеров 19 декабря 2025-го, и примет предоставление Украине кредита в 90 млрд евро.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает «ЕП».

По его словам, в Брюсселе надеются, что премьер Венгрии Виктор Орбан сдержит обещание, которое он дал во время заседания Европейского совета в декабре, а также поддержит предоставление Киеву 90 млрд евро.

«В ходе заседания Европейского совета в декабре была достигнута единодушная политическая договоренность о предоставлении 90 миллиардов евро решительной поддержки для бюджетных и военных нужд Украины в течение следующих двух лет», — заявил Уйвари.

Он отметил, что именно «на этой основе 14 января Европейская Комиссия приняла пакет законодательных предложений». В настоящее время Европа ожидает, что все государства-члены придерживаются политической договоренности «в целях окончательного принятия кредита».

Напомним, финансовая помощь ЕС под угрозой, ведь правительство Венгрии заявило, что будет блокировать согласованный кредит Украине на €90 млрд. Будапешт угрожает, что предпримет такие действия, если не возобновятся поставки сырой нефти в страну через нефтепровод «Дружба».

Глава венгерского МИД Петер Сиярто утверждает, что в настоящее время транзит через эту инфраструктуру не осуществляется, и это якобы нарушение соглашения между Украиной и Европейским союзом.

