Деньги для Украины заканчиваются: Пентагон направил письмо Конгрессу

Без дополнительного финансирования США будут вынуждены задержать или сократить поставки в Украину систем ПВО, боеприпасов, беспилотников и техники для прорыва оборонных конструкций.

Пентагон для военной помощи Украине сейчас имеет около 5,4 млрд дол. Этой суммы хватит примерно на шесть месяцев при таких объемах затрат, как сейчас.

Об этом говорится в письме заместителя главы Пентагона по финансам Майкла Маккорда, направленном лидерам Конгресса, сообщает АР.

В письме к Конгрессу призывается возобновить финансирование Украины, ведь принятый 30 сентября временный бюджетный законопроект, который будет действовать до 17 ноября, не предусматривает помощи.

Сколько денег осталось у США на помощь Украине

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Маккорд сообщил, что из 25,9 млрд долл., выделенных Конгрессом на пополнение военных запасов Украины, осталось 1,6 млрд. долл. Речь идет о миллионах артиллерийских снарядов, ракетах и взрывчатке, которые критически важны для контрнаступления ВСУ.

Однако у США дополнительно есть еще около 5,4 млрд долл. для передачи вооружения и военной техники из своих запасов. Эти деньги появились после того, как в начале года в американском Минобороны установили, что ошибочно завысили стоимость уже присланного Украине вооружения.

Таким образом, на военную помощь Киеву прибавилось 6,2 млрд долл., часть из которых была использована в течение последних месяцев.

США придется сократить поставки оружия в Украину

Маккорд в письме к Конгрессу подчеркнул, что США полностью исчерпали долгосрочное финансирование в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Он также отметил, что без дополнительного финансирования Штаты будут вынуждены задержать или сократить поставки систем ПВО, боеприпасов, беспилотников и техники для прорыва оборонных конструкций. Заместитель министра обороны назвал эти средства "критически важными и безотлагательными сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению".

На сколько времени хватит денег от США для помощи Украине

По информации источников The Wall Street Journal, при нынешних объемах затрат денег Пентагона для помощи Украине хватит еще примерно на шесть месяцев. Издание назвало цифру в 5,2 млрд. долл. Это примерно 12% от общей помощи в сфере безопасности на 43,9 млрд. долл., которую США направили в Украину после полномасштабного российского вторжения.

Напомним, в США приняли проект временного финансирования правительства на 45 дней, не содержащий финансирования для помощи Украине. Президент США Джо Байден после этого заявил, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, "чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана".

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