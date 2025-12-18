Деньги или кровь: Туск вслед за лидерами Европы сделал заявление о финансировании Украины

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Лидеры Европы сделали ряд заявлений в поддержку решения о финансировании Украины. В ЕС убеждены, если этого не сделать сегодня, то страну и Европу может ожидать кровопролитие.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Sky News.

«Теперь у нас простой выбор — либо деньги сегодня, либо кровь завтра. Я говорю не только об Украине, я говорю о Европе. Это наше решение, и только наше», — подчеркнул польский политик.

Реклама

По его словам, все европейские лидеры наконец-то должны взять на себя эту ответственность.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас, объясняя необходимость продвижения репарационного кредита, подчеркнула, что «мы не видели никакой готовности с российской стороны двигаться дальше или серьезно вести переговоры о мире», пишет The Guardian.

По ее словам, ЕС работает над предложениями, учитывающими обеспокоенность Бельгии, чтобы «риск и бремя распределялись поровну». Вместо этого кредит на репарации она называет «наиболее жизнеспособным вариантом сейчас».

«Я надеюсь, что мы доведем это до конца. Путин рассчитывает на нашу неудачу, поэтому мы не должны ему это давать», — подчеркнула дипломатка.

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц также подтвердил свою поддержку репарационного кредита ЕС, потому что «не видит лучшего варианта». Он дипломатически признает беспокойство Бельгии и надеется, что «мы сможем решить их вместе», чтобы «послать России сигнал силы и решительности».

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что «сейчас не пора колебаться», а потому должно быть принято решение о репарационном кредите. он призвал ЕС «прикоснуться к неприкосновенным», компаниям РФ — таким как «Газпром», «Новатек», «Лукойл». Потому что, по его словам, только эти смелые решения наносят ущерб и оказывают большое влияние на российскую экономику».

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил: если Киев не получит репарационное финансирование за счет замороженных российских активов в Европейском Союзе, то Россия откажется от каких-либо дипломатических путей завершения войны. Отсутствие такой финансовой поддержки сделает Украину более слабой и уязвимой.

Напомним, что сегодня лидеры ЕС встретятся сегодня в Брюсселе, чтобы попытаться договориться о выделении 210 миллиардов евро для финансирования войны Украины с Россией. Деньги, поступающие из российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения в 2022-м, в основном хранятся в клиринговой палате Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии.

Реклама