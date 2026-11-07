Деньги на оружие для Киева и расследование против Маска: демократы готовят удар по Трампу

Демократы в Конгрессе усилят давление на Трампа через Украину / © ТСН.ua

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Победа демократов на промежуточных выборах в США может открыть Украине новые возможности получить военную помощь и усилить давление на Россию. Законодатели планируют использовать бюджетные полномочия и инструменты парламентского контроля, хотя внешняя политика и дальше будет оставаться в сфере влияния президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на помощников конгрессменов и представителей организаций, выступающих в поддержку Украины.

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Демократы готовят для Украины пакет помощи на $15 млрд

После начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года демократы намерены продвигать новый пакет помощи помощи Украине. По оценке одного из помощников комитета Палаты представителей иностранных дел, его объем может составить около 15 млрд долларов.

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Однако законодатели хотят добиться поддержки Киева еще до смены состава Конгресса. Переходный период между выборами и началом работы нового парламента называют возможностью срочно обеспечить Украину дополнительными ресурсами, прежде всего, для защиты энергетической инфраструктуры.

«Энергетическая помощь действительно очень, очень важна для нас», — сказал помощник демократов в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

Одним из главных инструментов может стать ежегодный закон о национальной обороне США (NDAA), который Конгресс должен принять до завершения текущей сессии. Сторонники Украины рассчитывают внести в него поправки по санкциям, разведывательной поддержке Киева, ракет-перехватчиков и спутниковой связи.

Старшая советница организации Razom for Ukraine Мелинда Гаринг ожидает, что при рассмотрении оборонного законопроекта законодатели попытаются закрепить дополнительные меры поддержки Украины, в частности, по поставкам перехватчиков и доступу к спутниковым системам.

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Демократы хотят ужесточить санкции против России и проверить соглашение Трампа

Еще одним приоритетом демократов станет пересмотр законодательства о санкциях против России, названного в честь сенатора Линдси Грэма. Документ, ранее получивший широкую двухпартийную поддержку, предусматривает финансовые ограничения против российского оборонного и энергетического секторов.

Однако в прошлом месяце Трамп воспользовался широким исключением из санкционных ограничений, фактически освободив Москву от новых наказаний. Это произошло после договоренности с Владимиром Путиным о возвращении российского дизельного горючего на мировые энергетические рынки.

"Мы исправим законопроект Грэмма", - заявил другой помощник демократов в комитете. По его словам, полтора года работы по введению санкций против России фактически обесценились после того, как Трамп отказался от их применения.

Демократы также намерены усилить контроль над работой спутниковой сети Starlink, которой пользуются украинские военные. В прошлом месяце в ее работе зафиксировали непонятное замедление, повлиявшее на способность Украины противодействовать российским атакам.

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По информации Financial Times, комитет Сената по иностранным делам уже требовал от Илона Маска сохранить все документы, связанные с этим инцидентом. Кроме того, демократы планируют обратиться в порты, банки и другие организации, причастные к соглашению администрации Трампа относительно российского дизеля.

Конгресс может начать расследование действий администрации Трампа

Контроль над обеими палатами Конгресса позволит демократам активнее использовать полномочия парламентского надзора и вызвать должностных лиц для показаний. Среди потенциальных направлений расследований – внешняя политика администрации Трампа, а также деловые интересы членов семьи президента и его специальных посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Это может обострить отношения между Белым домом и законодателями. Во время первого президентского срока Трампа демократы уже расследовали его действия по Украине и объявили ему импичмент из-за обвинений в использовании военной помощи Киеву как инструмента давления для получения политической информации о Джо Байдене.

Бывший посол США в Украине Билл Тейлор, свидетельствовавший во время тех слушаний, предостерег, что новые расследования могут носить политический характер. В то же время он подчеркнул, что Украине нужна поддержка уже сейчас.

В Белом доме заявили, что Трамп, Виткофф и Кушнер сосредоточены на завершении войны в Украине и достижении продолжительного мира. Администрация также заверила, что готова сотрудничать с Конгрессом и отвечать на обоснованные запросы в рамках надлежащих процедур.

Почему демократам будет сложно ограничить решение Трампа

Несмотря на контроль над двумя палатами, демократы не смогут самостоятельно преодолеть президентское вето. Для этого требуется поддержка не менее двух третей законодателей в Палате представителей и Сенате. Потому им придется искать союзников среди республиканцев.

Это может быть непросто: несколько влиятельных республиканских сторонников Украины, в том числе сенаторы Том Тиллис, Митч Макконнелл и Сьюзен Коллинз, покидают Конгресс или потеряли свои места на выборах. Так что демократам придется искать новых представителей Республиканской партии, готовых поддерживать Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что новый состав Конгресса возобновит обсуждение масштабной финансовой и военной помощи. В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко отметил, что кардинальных изменений во внешней политике США ожидать не стоит, поскольку она остается прерогативой президента.

Украинская сторона, прежде всего, хотела бы, чтобы Вашингтон не ослаблял санкции против России и не заключал с Москвой новых соглашений, которые могут повредить интересам Киева.

США и Украина — борьба за военную помощь и санкции

Еще до промежуточных выборов американские законодатели обсуждали возможность возобновления военной поддержки Киева . Победа демократов должна была усилить их позиции в Конгрессе и дать возможность активнее противодействовать решениям Белого дома, ослабляющим Украину.

Отдельным направлением давления на администрацию Трампа стала работа спутниковых систем, от которых зависит связь украинских военных. Законодатели обеих партий требовали гарантировать Киеву бесперебойный доступ к Starlink и Starshield , отмечая, что ограничения покрытия могут ослабить обороноспособность Украины. В Конгрессе также потребовали гарантий для Украины по использованию этих спутниковых технологий.

Еще одним источником конфликта между законодателями и Белым домом стала договоренность о российском дизельном топливе. Решение администрации Трампа ослабить ограничения на его снабжение вызвало возмущение в Конгрессе, поскольку доходы от энергетического экспорта помогают России финансировать войну. Демократы уже заявили о намерении добиться пересмотра этого решения и привлечь Трампа к ответственности .

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