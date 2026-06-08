СМИ: Украина впервые рискует потерять финансирование от ЕС — какая причина

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Украина впервые рискует потерять часть финансовой помощи Европейского Союза. Причиной является несвоевременное выполнение реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility.

Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на ответ Еврокомиссии на свой запрос.

«Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами (помощи — Ред.), которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были приостановлены. Это значит, что они еще не были выплачены», — объяснили в Еврокомиссии.

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По информации издания, заморозить могут около 300 миллионов евро в пределах четвертого транша и более 380 миллионов евро — в пределах пятого.

Чиновник Еврокомиссии рассказал, что в четвертом транше невыполненным остается пункт по «увеличению количества персонала Высшего антикоррупционного суда». В пятом — пункт о «вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процедуры их проверки».

Дедлайны для выполнения этих условий:

Увеличить штат ВАКС необходимо до 30 июня 2026 года.

Урегулировать вопрос с декларациями судей — до 29 сентября 2026 года.

Еврокомиссия предупреждает, что если Украина не выполнит эти требования вовремя, может быть применена процедура окончательного урезания выплат, как это прописано в регламенте программы.

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В то же время в Брюсселе отмечают, что ввиду полномасштабной войны для Украины специально ввели так называемый «механизм гибкости». Он дает Киеву дополнительное время для адаптации и внедрения реформ. Кроме того, в ЕС отмечают общий «значительный прогресс» украинской власти на евроинтеграционном пути, несмотря на сложные обстоятельства.

Напомним, программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года. Все транши критично зависят от четкого выполнения реформ и индикаторов, согласованных между Киевом и ЕС.

Ранее сообщалось, что после решения Владимира Зеленского присвоить почетное наименование «имени Героев УПА» подразделения ССО ВСУ Польша подняла скандал, угрожая заблокировать вступление в ЕС.

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